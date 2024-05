Ace Ventura nimmt es mit Grand Theft Auto V auf

HQ

Der YouTube-Nutzer eli_handle_b.wav hat sich mit seinen brillanten Videos berühmter Filmfiguren beim Besuch von Videospielen einen Namen gemacht. Dazu gehört, dass Michael Scott (The Office ) seine... nennen wir es einzigartige Führung in Mass Effect, Leslie Nielsen, die in Resident Evil 4 Chaos anrichtet, und Frank Reynolds (It's Always Sunny in Philadelphia ), der in Baldur's Gate 3 ekelhaft ist.

Jetzt ist er mit einem neuen zurück, und das ist erstklassig, da wir dem (un)berüchtigten Tierdetektiv Ace Ventura folgen können, der ihm bei Grand Theft Auto V hilft. Sehen Sie sich unten an, wie das aussieht.