Ace Frehley, Gitarrist von Kiss, stirbt im Alter von 74 Jahren

HQ

Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass Ace Frehley, Gründungsgitarrist von Kiss und eine der treibenden Kräfte hinter dem elektrisierenden Aufstieg der Band in den 1970er Jahren, im Alter von 74 Jahren gestorben ist. Bekannt für seine "Spaceman"-Persönlichkeit und seine explosive Gitarrenarbeit, trug Frehley dazu bei, einen Sound und ein Image zu formen, die den Rock in neues Territorium katapultierten. Berichten zufolge folgte sein Tod auf einen kürzlichen Sturz in seinem Haus. Später kehrte er für die Reunion der Gruppe in den 1990er Jahren zurück und feierte Soloerfolge mit Tracks wie New York Groove. Heute hallt sein Einfluss durch Generationen von Rockmusikern wider. Ruhe in Frieden, Ace Frehley.