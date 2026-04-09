Ace Combat 8: Wings of Theve liefert "fotorealistische Darstellung Ihres Flugzeugs"

HQ

Während der letztjährigen The Game Awards kündigte Bandai Namco endlich an, dass es Zeit sei, mit einem achten Teil mit dem Titel Wings of Theve zur Luft-Ace Combat-Reihe zurückzukehren. Dies wird das erste neue Spiel der Serie seit sieben Jahren sein, daher ist seitdem natürlich viel passiert.

Jetzt hat Project Aces endlich etwas mehr darüber enthüllt und ein ziemlich umfangreiches Entwicklertagebuch veröffentlicht, außerdem eine Pressemitteilung auf dem PlayStation Blog veröffentlicht. Dank dessen wissen wir nun mehr darüber, wie die Geschichte erzählt wird, sowie einige Details zu den Grafiken:

"Um jeden Spieler wirklich einzutauchen, hat Project Aces eine Innovation für die Ace Combat-Reihe entwickelt: eine Ego-Perspektive während der Story-Szenen. Neue Immersionsstufen sind nicht nur durch diese neue Perspektive möglich, sondern auch durch den enormen Sprung in der fotorealistischen Darstellung deines Flugzeugs, der Umgebung und vor allem dieses großen, wunderschönen Himmels, der einfach nach einer Schlacht verlangt."

Die Geschichte von Ace Combat 8: Wings of Theve dreht sich um die fiktive Invasion des fiktiven Landes Sotoa in die ebenso fiktive Föderation von Zentral-Usea, in der die Elitetruppe Wings of Theve natürlich eine Rolle spielt. Die Staffel wird vom legendären Piloten Rex geführt, und du bist sein Co-Pilot, aber als er stirbt, bist du gezwungen, die Verantwortung als Anführer zu übernehmen und sein Rufzeichen zu übernehmen.

Sehen Sie sich das beeindruckende Video unten an, das offenbar ein spannendes Actionspiel mit beeindruckender Grafik ist.