Ace Combat 7: Skies Unknown überschreitet 7 Millionen verkaufte Exemplare, bleibt im Durchschnitt 1 Million Exemplare pro Jahr
Das Luftkampfspiel von Bandai Namco hat sich als konstanter Erfolg erwiesen.
Wenn du nicht allzu sehr in Luftkampf- und Luftkampfspiele steckst, mag es etwas überraschend erscheinen, dass Bandai Namco s Ace Combat -Reihe bald ihren achten Hauptteil vorstellt. Im Jahr 2026 wird Ace Combat 8: Wings of Theve für PC und Konsolen erscheinen, aber selbst wenn das nicht der Fall wäre, wäre das japanische Unternehmen wahrscheinlich nicht allzu besorgt, da Ace Combat 7: Skies Unknown einer der beständigsten Hits ist.
Nach dem Start vor sieben Jahren am 18. Januar 2019 hat der Shooter-Titel seitdem im Durchschnitt eine beeindruckende Million Exemplare pro Jahr verkauft. Und 2025 war da keine Ausnahme. Bandai Namco hat gerade bestätigt, zwei Tage vor dem siebten Jahrestag, dass Ace Combat 7: Skies Unknown über sieben Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat.
Darüber hinaus ist bestätigt, dass die Serie insgesamt inzwischen mehr als 21 Millionen verkaufte Exemplare überschritten hat, was bedeutet, dass Ace Combat 7 ein Drittel der insgesamt verkauften Exemplare ausmacht. Da Ace Combat 8 fast hier ist, stellt sich nun die Frage, ob der Jahresrekord von Ace Combat 7 im Jahr 2026 gehalten wird.