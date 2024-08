Am 6. September wird Capcom Ace Attorney Investigations Collection für Switch, Xbox, PlayStation und PC veröffentlichen und die Nintendo DS-Titel Ace Attorney Investigations: Miles Edgeworth und Ace Attorney Investigations 2: Prosecutor's Gambit bündeln. Als vierte Ace Attorney Wiederveröffentlichung innerhalb von vier Jahren und die zweite im Jahr 2024 könnten selbst langjährige Fans die Kollektion mit ein wenig Skepsis betrachten, daher haben wir kürzlich die Chance ergriffen, sie selbst auszuprobieren.

Natürlich gibt es, wie bei jedem neu renovierten Gebäude, viele "Don't Touch! Recently Painted" -Schilder, so dass wir in diesen Previews nicht zu viel über die tatsächlichen Fälle sagen können - auch wenn man sich Longplays davon auf YouTube ansehen kann. Wir können jedoch verraten, dass die beiden Spiele trotz der zwei Jahre zwischen ihren ursprünglichen japanischen Veröffentlichungen einen zusammenhängenden Handlungsbogen bilden und zwischen ihren jeweiligen Ereignissen nur zwei Wochen liegen.

Alles beginnt im ersten Spiel mit einem Mord im Büro von Miles Edgeworth höchstpersönlich, und der geschickte Staatsanwalt nimmt sich sofort des Falls an. Wenn Sie eines der anderen Spiele der Serie gespielt haben (was die meisten Leute, die sich für diese Sammlung interessieren, wahrscheinlich haben werden), wissen Sie, dass Edgeworth ein arroganter, aber auch hochintelligenter Rivale und Freund des üblichen Protagonisten Phoenix Wright ist. Sein kühler Kopf erlaubt es ihm, nicht nur Beweisstücke zu sammeln, sondern auch deren Beziehungen zu verstehen und sie zu nutzen, um die Aussagen der Verdächtigen zu zerreißen, zu denen im ersten Fall ein glückloser Wachmann und ein sportlicher Anwalt gehören.

Ace Attorney Spiele bestanden seit jeher aus zwei Halbzeiten. In einem Teil untersuchen Sie Tatorte, während Sie im anderen Teil das, was Sie gesammelt haben, als Beweismittel in dramatischen Prozessen verwendet haben. Letzteres war eindeutig die Quelle des Erfolgs der Serie, während die Ermittlungen eher ein typisches Old-School-Abenteuer waren, bei dem man den Bildschirm fein nach Hinweisen durchkämmte. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich diese Sammlung mehr auf den Ermittlungsteil, aber glücklicherweise gibt es in diesem Bereich einige Verbesserungen zu finden.

Zunächst musst du nicht nur Hinweise sammeln, sondern auch Verbindungen zwischen den verschiedenen Beweisstücken finden, die wiederum neue Informationen liefern können. Anstatt bis zum Ende der Ermittlungen zu warten, um Ihre Beweise zu verwenden, müssen Sie jetzt kontinuierlich Zeugen verhören, was in der Praxis wie eine mundgerechte Version der üblichen Gerichtsdramen funktioniert. Nichts davon ist bahnbrechend - die Formel ist immer noch die gleiche - aber alles führt zu einer komplexeren Ermittlung, bei der man sich mehr wie ein Detektiv und weniger wie ein Staubsauger fühlt.

Visuell unterscheidet sich Ace Attorney Investigations Collection von den anderen Spielen der Serie durch die Verwendung einer Third-Person-Perspektive, was ebenfalls den Eindruck eines traditionelleren Detektivspiels verstärkt. Hier kommt das neue Remaster wirklich zur Geltung. Die zuvor matschigen DS-Sprites sind jetzt gestochen scharf, ohne ihren Charme zu verlieren, und wenn du die pixeligen Charaktermodelle vermisst, kannst du sie im Optionsmenü aktivieren. Die Umgebungen sind erstklassig, und obwohl die Orte (zu denen unter anderem ein Gefängnis, ein Flugzeug und ein Vergnügungspark gehören) überraschend klein sind, ist jeder Bildschirm vollgepackt mit interaktiven Spots und lustigen Details.

Die beiden Grafikstile im Vergleich.

Ace Attorney Investigations Collection enthält ein paar Boni in Form von Skizzen, Musik und einer Charaktergalerie, aber ansonsten ist die große Attraktion natürlich das zweite Spiel der Serie mit dem Untertitel Prosecutor's Gambit, das bisher nur im Westen als Fan-Übersetzung veröffentlicht wurde. Wie der Name schon sagt, liegt der Schwerpunkt auf Schach, zu dem auch ein neues Minispiel namens Mind Chess gehört. Hier ziehst du keine Läufer und Springer, sondern versuchst, deinen Gegner " schachmatt" zu setzen, indem du seine Körpersprache liest und ihn dazu verleitet, Versprecher zu machen, die du gegen ihn verwenden kannst. Es ist eher eine Art kritisches Interview, daher ist es passend, dass es in Ihrem ersten Fall um ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der Reporterin Tabby Lloyd geht, die verdächtigt wird, einen Mordversuch an einem ausländischen Staatsoberhaupt verübt zu haben.

Der Fall entwickelt sich schnell zu einem Politthriller, der anscheinend auch die Saat für eine Reihe von Intrigen legt, die noch enträtselt werden müssen, und ich war sowohl von der Qualität der Rätsel als auch vom Schreibstil in den ersten Fällen sehr beeindruckt. Kurz gesagt, es gibt eine Menge auf Lager für Fans von lustigem, kreativem Geschichtenerzählen, aber ob die kleinen Änderungen an der Formel ausreichen, um diejenigen zu überzeugen, die sich in den letzten Jahren ein wenig gelangweilt haben von den vielen Ace Attorney -Veröffentlichungen, nun, Sie müssen warten, bis die vollständige Rezension in einem Monat veröffentlicht wird, um es herauszufinden.