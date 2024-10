Ace Attorney-Fans debattieren erneut über den am meisten unterschätzten Charakter der Serie

HQ

Die Ace Attorney -Serie bietet eine bunte Besetzung von Charakteren, einige liebenswert, andere hasserfüllt, die meisten von ihnen wirklich exzentrisch. Eine der Hauptfiguren der Serie wird jedoch von den Fans des von Shu Takumi geschaffenen Universums oft abgetan und verspottet: Maya Fey.

Dies ist ein wichtiger Charakter für die Serie: Er ist in den meisten Spielen aufgetaucht, zumindest in denen, in denen die Anwältin Phoenix Wright die Hauptrolle spielt, da sie seine Begleiterin ist und die Figur, mit der wir die meiste Zeit reden.

In dieser Hinsicht haben viele Leute keinen Spaß an ihrer kindischen Einstellung und haben sie als lästigen und unreifen Charakter gestrichen, der schlechte Witze macht und Phoenix nervt.

Glücklicherweise springt jedes Mal, wenn jemand etwas Böses über Maya sagt, eine Legion von Fans schnell zu ihrer Verteidigung und liefert sogar eine zweite Lesart ihres Charakters, was sie nicht nur sympathischer, sondern auch tiefgründiger macht.

Als Reaktion auf einen X-Trend verteidigte @turnaboutWOT Ace Attorney -Fan Maya Fey und erklärte, wie Fey im dritten Spiel (Trials and Tribulations ) als sehr emotional intelligenter Charakter dargestellt wird, der ein starkes Gesicht aufsetzt, um andere nicht zu beunruhigen.

Maya Fey ist der mutigste und stärkste Charakter von Ace Attorney

"Die Leute vergessen, dass Maya innerhalb von drei Jahren ihre Schwester, Mutter und Tante verloren hat, mehrfach verhaftet und entführt wurde und sich nun um einen Neunjährigen kümmern muss, nachdem sie 18 geworden ist. Und das alles, während sie ein gutes Lächeln haben und Burger wollen. Sogar bereit, um Phönix' willen zu sterben", stimmt @iCoolcarguy123 X zu.

Es ist nicht das erste Mal, dass diese Debatte über X neu entfacht wird. Vor zwei Jahren verteidigte ein anderer AA-Fan, @potatoandwaffle, die Figur erneut: "Es gibt buchstäblich niemanden auf dieser Welt, der durch so viel Hölle gegangen ist wie Maya Fey. Ich habe noch nie gesehen, dass Menschen so grausam zu jemandem sind wie zu M."

Maya Feys Verteidiger glauben, dass die kindliche Haltung der Figur in Wirklichkeit ein Verteidigungsmechanismus ist, eine Figur, die sie geschaffen hat, um Traumata zu verarbeiten und "einen Nervenzusammenbruch zu vermeiden", weil sie in ihrem kurzen Leben so viel Tragödie erlitten hat.

Leider wurde Maya Fey in den letzten Spielen der Serie, in denen Apollo Justice und Athena Cykes die Hauptrollen spielen, durch andere Begleitcharaktere ersetzt. Sie kehrte in Spirit of Justice, dem bisher letzten Spiel, das 2016 für den 3DS veröffentlicht wurde, als Erwachsene zurück, obwohl viele Fans glauben, dass ihr Charakterbogen aus der ersten Trilogie unvollendet blieb. Stimmen Sie zu?