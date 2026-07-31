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Die italienische Fußballlegende Franco Baresi ist im August 2025 im August 2025 im Alter von 66 Jahren an den Folgen einer Lungenerkrankung gestorben, ein Jahr nachdem ihm ein Knoten aus der Lunge entfernt wurde. Sein Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Tagen verschlechtert, und sein letzter öffentlicher Auftritt war als Fackelträger während der Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in Mailand.

Baresi spielte seine gesamte Karriere als Verteidiger beim AC Mailand zwischen 1977 und 1997 und erzielte große Erfolge, darunter sechs Meistertitel, drei Europapokal/Champions League (1989, 1990, 1994), und mit Italien gewann er 1982 die Weltmeisterschaft, wurde 1994 Vizemeister und 1990 Dritter. Er wurde außerdem Zweiter beim Ballon d'Or 1989, wurde 1999 zum AC Mailand Spieler des Jahrhunderts gewählt und 2013 in die italienische Fußball-Hall of Fame aufgenommen.

"Die gesamte Geschichte des AC Mailand ist nach dem Tod von Franco Baresi in Tränen. Sein Beispiel und seine Integrität werden für immer in die DNA des Clubs eingraviert sein, ebenso wie sein ikonisches Trikot mit der Nummer 6. Das Beileid, das AC Milan der Familie von Franco Baresi in einer so schwierigen Zeit ausspricht, werden von jedem Rossonero geteilt, der diesen Verlust als seinen eigenen empfindet", sagte AC Milan.