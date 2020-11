Abzû-Entwickler veröffentlichen neues Abenteuer The Pathless

You're watching Werben

Mit The Pathless erwartet uns das nächste Spiel der Abzû-Entwickler. Das Unterwasser-Abenteuer Abzû zählt auch heute noch zu meinen liebsten Indie-Titeln, wodurch meine Freude auf The Pathless bereits riesig ist. Auch hier scheinen wir wieder eine visuell prächtige Erfahrung von Giant Squid und Publisher Annapurna Interactive zu erhalten.

Als Meister-Bogenschützin reisen wir auf eine mystische Insel und versuchen dort einen Fluch zu verbannen, der die gesamte Welt verschlungen hat. Dabei ist ein Adler unser treuer Begleiter. Um gegen die verdorbenen Geister anzukommen, müssen wir mit unserem Adler zusammenarbeiten. Bereits im Trailer sehen wir prächtige Eindrücke des Spiels in Form von nebligen Wäldern, alten Ruinen und dem atemberaubenden Design der Geister, gegen die wir antreten werden.

Uns erinnert The Pathless an einen Ghibli-Film, gemischt mit Einflüssen von Shadow of the Colossus. Das Spiel ist ab sofort auf der Playstation 4, dem PC sowie auf sämtlichen Apple-Geräten verfügbar. Eine Playstation 5-Version folgt am 19. November.

Falls ihr eine Apple Arcade-Mitgliedschaft besitzt (die sich als Apple-Benutzer meiner Meinung nach sehr lohnt), ist das Spiel kostenlos im App Store für euch verfügbar.

Wie ist euer Eindruck von dem Spiel?