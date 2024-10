Abzeichen-Artwork für Star Wars Celebration Japan enthüllt

HQ

Die Star Wars Celebration Japan ist noch eine Weile entfernt, denn sie findet zwischen dem 18. und 20. April 2025 statt. Um die Fans jedoch für die Veranstaltung zu begeistern und den Ticketverkauf zu erhöhen, wurden einige schöne neue Kunstwerke des Künstlers Takumi ausgestellt.

Das Abzeichen-Artwork zeigt traditionelle japanische Darstellungen unserer Lieblingscharaktere. Von Luke Skywalker und Darth Vader bis hin zu neueren Einführungen wie dem Mandalorianer, Grogu und Ahsoka Tano gibt es viele coole Designs zu sehen.





Jedes der Designs zeigt eine Figur in der Nacht, hinter der sich der Mond in unterschiedlicher Entfernung befindet. Darth Vader hat den Mond so nah, dass es aussieht, als würde er in ihn hineinkrachen, während er in Lukes Stück weit entfernt ist. Sicherlich gibt es die eine oder andere Theorie darüber, was das bedeutet, aber mit dem Coolness-Faktor gelingt alles.