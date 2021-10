Absturzursache in Metroid Dread behoben

HQ

Letzte Woche hat Nintendo in einem Beitrag über einen schwerwiegenden Fehler in Metroid Dread gesprochen. Eine bestimmte Tür, die man gegen Ende des Spiels mit einem Waffen-Upgrade zerstört, wurde als Absturzursache identifiziert. Spieler, die diese Tür zuvor mit einer Kartenmarkierung versehen haben, berichteten den Fehler, den Entwickler Mercury Steam nun in Patch Ver. 1.0.1 behoben hat. Hoffentlich war das das letzte große Hindernis, das dieses wunderbare Spiel zurückhält.

Quelle: Nintendo Life.