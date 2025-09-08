Absturzursache der Standseilbahn in Lissabon enthüllt

HQ

Fast eine Woche ist seit dem tragischen Vorfall mit der legendären Gloria-Standseilbahn in Lissabon vergangen. Jetzt haben die portugiesischen Behörden bekannt gegeben, dass ein gerissenes Kabel den Absturz verursacht hat. Dem Bericht zufolge hatten die Kabinen nur wenige Meter zurückgelegt, als sie "plötzlich die Gleichgewichtskraft des Kabels, das sie verbindet, verloren".

"Kabine Nr. 2 kehrte plötzlich um, ihre Bewegung kam etwa 10 Meter dahinter zum Stillstand, weil sie teilweise am Ende des Gleises vorbeisprang und die Unterseite des Trampbolho (Wagen) am Ende des Kabelgrabens vergraben war. Die Kabine Nr. 1 auf dem Gipfel der Calcada da Gloria setzte ihre Abwärtsbewegung fort und erhöhte ihre Geschwindigkeit. Der Bremser der Kabine betätigte sofort die pneumatische Bremse und die Handbremse, um die Bewegung zu stoppen. Diese Aktionen hatten keinen Effekt, um die Geschwindigkeit der Kabine zu stoppen oder zu verringern, und sie beschleunigte weiter den Hang hinunter."

Der Bericht fügte hinzu, dass eine Untersuchung des Wracks ergab, dass "das Verbindungskabel nachgegeben hatte" am Befestigungspunkt zur Kabine auf der Spitze des Hügels. Heute wissen wir, dass sofort die Notbremse aktiviert wurde, aber ein Waggon entgleiste und mit einem Gebäude kollidierte. Haben Sie schon einmal die Gloria-Standseilbahn in Lissabon besucht?