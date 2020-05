Absolute Dominanz im neuen Trailer von Destroy All Humans

In diesem Sommer kehrt Destroy All Humans! dank THQ Nordic und dem deutschen Entwicklerstudio Black Forest Games (Giana Sisters: Twisted Dreams) wieder zurück. Es ist im Grunde ein Remake des gleichnamigen Originals aus dem Jahr 2005 und wird voraussichtlich am 28. Juli auf PC, Playstation 4, Google Stadia und Xbox One veröffentlicht. Wir haben diese Woche einen neuen Trailer des Spiels gesehen, in dem uns die Verantwortlichen einen Ausblick auf die überarbeitete Grafik des Levels Turnipseed Farm präsentieren. In diesem Bereich sollte uns schmerzlich klar werden, wie überlegen die mächtige Alien-Technologie den Menschen ist...

