Absolute Batman enthüllt Vorschau auf neues Catwoman-Design

Der Absolute Batman-Comic hat gerade seinen ersten offiziellen Blick auf seine neue Version von Catwoman enthüllt. Seit seiner Enthüllung hat Absolute Batman dank seiner interessanten Designs viele Comic-Fans angezogen, darunter die beste, breiteste Version von Batman, die wir bisher gesehen haben.

Jetzt bekommen wir endlich einen Blick auf einen klassischen Batman-Bösewicht (oder Antihelden, je nach Comic) in Catwoman. Die Femme fatale wird in ihrem Design für Absolute Batman auf jeden Fall früheren Iterationen gerecht und trägt einen schmeichelhaften Ganzkörperanzug mit Katzenkrallen, die wie Wolverine aus den Knöcheln ihrer Handschuhe herausragen, einen Schwanz, der mit ziemlicher Sicherheit auch als Peitsche dient, und einen Glashelm mit zwei schwarzen Katzenohren.

Es ist vielleicht nicht das wildeste Design, das wir in Absolute Batman gesehen haben, aber es scheint auf jeden Fall einzigartig für Catwomen zu sein, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Catwoman wird in der 13. Ausgabe von Absolute Batman zu sehen sein, in der auch der finale Showdown zwischen den Beefcakes Batman und Bane zu sehen ist.

