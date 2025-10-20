Absolum verkaufte sich in der Launch-Woche über 200.000 Mal

HQ

Dotemu, Guard Crush und Supamonks' Absolum hat mehr als 200.000 verkaufte Exemplare gefeiert. Das Spiel bringt eine brandneue IP auf den Markt und zeigt, dass die Leute immer noch ein altes Beat 'em up lieben, und hat Kritiker und Fans des Genres gleichermaßen beeindruckt.

In einer Fantasy-Welt, die von einem bösen König übernommen wurde, schlüpfst du in die Rolle von vier Charakteren, die versuchen, ihn zu besiegen. Mit zufriedenstellenden Kombos und einer Roguelike-Struktur, die bedeutet, dass du mit jedem Durchlauf besser wirst, hat Absolum auf ganzer Linie beeindruckt, und obwohl 200.000 Exemplare vielleicht nicht so viel sind wie die 7 Millionen, die so etwas wie ein Battlefield 6 verschieben kann, sollte die Tatsache berücksichtigt werden, dass es sich um eine neue IP von einem kleineren Studio handelt.

Auch das Genre der Beat 'em ups ist in den letzten Jahren in eine ziemliche Nische gerutscht, was es umso beeindruckender macht, die Launch-Statistiken von Absolum zu sehen. Wir haben uns auf der diesjährigen Gamescom mit einem der Stars von Absolum, Samatha Beart, unterhalten. Wenn ihr hören wollt, wie sie das Spiel vor der Veröffentlichung anpreisen, könnt ihr euch unser vollständiges Gespräch hier ansehen.

Andernfalls ist Absolum auf PS4, PS5, Nintendo Switch und PC zu finden. Es gibt noch kein Wort über eine Xbox-Version.