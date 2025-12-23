Absolum führt neue Herausforderungen, Reittiere, Skins und mehr im Threads of Fate-Update ein

HQ

Guard Crush und Dotemu haben die neuen kostenlosen Inhalte vorgestellt, die im ersten großen Update von Absolum erscheinen, das Anfang 2026 erscheint. Threads of Fate scheint viele zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, deine Durchläufe durch die Länder von Talamh zu verändern, darunter viele zusätzliche Herausforderungen.

Laut einem neuen Steam-Beitrag der Entwickler von Absolum führt Threads of Fate Mystic Ordeals ein: neue Wege, wie Spieler sich herausfordern können, indem sie bestimmte Begrenzer zu ihren Runs hinzufügen und Ähnliches. Es gibt vorgefertigte Prüfungen, und die Spieler können auch ihre eigene Herausforderung anpassen.

Auch in Threads of Fate wird es verdorbene Regionen geben, die zwar schwierigere Gegner bereithalten, aber auch größere Belohnungen auf eurer Reise versprechen. In diesem neuen Update könnt ihr außerdem Elite-Reittiere auf der Karte entdecken und durch Herausforderungen oder am Sacred Tree zusätzliche Skins und Emotes für eure Lieblingsrebellen freischalten.

Es scheint, dass wir dank des Erfolgs von Absolum in Zukunft mehr Inhalte für das Spiel bekommen werden. Bleibt dran für weitere Updates zum erfolgreichen Roguelike-Beat-'em-up.