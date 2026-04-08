Absolum erscheint später in diesem Jahr in einer neuen physischen Version für die Nintendo Switch 2

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Technisch gesehen ist Absolum bereits auf der Nintendo Switch 2 spielbar, da es eine Switch-Version gibt, die man im eShop kaufen kann. Allerdings wird es bald eine eigene Veröffentlichung für die Next-Gen-Nintendo-Plattform erhalten, dank Silver Lining Interactive.

Wie Sie im untenstehenden Video sehen können, bekommt Absolum im dritten Quartal dieses Jahres eine neue physische Edition auf der Nintendo Switch 2. Es kostet 44,99 £ / 49,99 €, was mehr als doppelt so viel ist wie der aktuelle Wert des Spiels auf Steam. Es gibt jedoch Hoffnungen auf einige Leistungsverbesserungen gegenüber der Nintendo-Switch-Version. Außerdem wurde bestätigt, dass es keine Game Key Card sein wird, sondern den Spielern das vollständige Spiel auf der Cartridge bietet.

Absolum hat bereits viele Spieler bezaubert, und Silver Lining Interactive hat zuvor eine Special Edition des Spiels veröffentlicht, die mit Merch geliefert wurde. Die neue Switch 2 Edition scheint einfach die Standardversion zu sein, also erwarte keine zusätzlichen Extras für deine höheren Kosten im Vergleich zu Steam.