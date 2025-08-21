Absolum erhält Veröffentlichungsdatum im Oktober und neuen Trailer auf der Gamescom

Das kommende Absolum wird von Dotemu entwickelt, dem Team, das vor allem für das gefeierte Streets of Rage 4 bekannt ist. Während der Eröffnungsnacht der Gamescom enthüllte ein neuer Trailer mehr vom farbenfrohen, handgezeichneten Kunststil und den rasanten Kämpfen des Spiels. Die Fans erhielten auch das lang erwartete Veröffentlichungsdatum: den 9. Oktober, wenn das Spiel auf PC, Playstation 4 und 5 sowie Switch erscheint.

Die Geschichte spielt in Talamh, einer Welt, die von einer magischen Katastrophe erschüttert wurde, die von machthungrigen Zauberern ausgelöst wurde. In der Folge wurde die Magie von den Menschen gefürchtet, so dass Sonnenkönig Azra die Kontrolle übernehmen konnte. Mit seinem Crimson Order versklavt er Zauberer und setzt loyale Prinzen ein, um über eroberte Länder zu herrschen. Gegen seine Tyrannei erheben sich die hohe Zauberin Uchawi und eine kleine Gruppe von Rebellen, die es wagen, verbotene Magie einzusetzen, um seiner absoluten Herrschaft zu trotzen.

Absolum ist ein Side-Scrolling-Beat'em-up mit Roguelike-Fortschritten, bei dem jeder Durchlauf deine Helden stärkt. Bisher wurden vier spielbare Charaktere enthüllt, und der neueste Trailer stellt zum ersten Mal den zaubernden Froschzauberer Brome vor. Schauen Sie sich unbedingt den fantastisch aussehenden Trailer unten an.