Absolum bekommt eine eigene Zeichentrickserie

HQ

Absolum ist zwar noch nicht einmal draußen, aber das Beat'em up hat sich bereits eine Adaption der Zeichentrickserie gesichert. Der Roguelike-Kämpfer verfügt über brillante handgefertigte Animationen und eine Cartoon-Welt, die von Supamonks entworfen wurde, der auch hinter der kommenden Serie stehen wird.

"Wir freuen uns besonders darauf, diese Zeichentrickserie zu machen, weil Supamonks von Anfang an an dem Projekt von Absolum beteiligt ist", sagte Julien Bagnol-Roy, CEO von Supamonks.<a href="https://www.gematsu.com/2025/09/absolum-animated-series-adaptation-announced" target="_blank"></a> "Unsere Teams haben dieses Universum von Anfang an mitgestaltet, und es jetzt in eine Zeichentrickserie verwandeln zu können, fühlt sich wie ein logischer und aufregender nächster Schritt in unserer Arbeit an. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, einer Welt, die wir bereits so gut kennen, eine neue Dimension hinzuzufügen."

Details wie die Handlung, die Besetzung und mehr müssen noch bekannt gegeben werden, aber die Geschichte des Spiels folgt einer Gruppe von Ausgestoßenen, die versuchen, den Sonnenkönig Azra zu Fall zu bringen. Mit verbotener Magie und einer Zauberin, die sie anleitet, klingt das Setup für ein Videospiel genauso gut wie für einen Zeichentrickfilm, mit dem man sich an einem regnerischen Samstagmorgen einkuscheln kann.

"Als erste Originalproduktion in unserem Portfolio wurde Absolum in jeder Phase seiner Entwicklung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dank der Hintergrundgeschichte, der Grafik und der erzählerischen Entwicklung des Spiels sind wir sicher, dass es in eine unglaubliche TV-Serie verwandelt wird - eine, die wir selbst gerne sehen würden", sagte Dotemu-CEO Cyrille Imbert. "Die Qualität ihrer Arbeit und ihre Beteiligung an der künstlerischen Ausrichtung des Spiels machen Supamonks zum idealen Partner für dieses ehrgeizige Projekt."

Absolum erscheint am 9. Oktober für PlayStation, PC und Nintendo Switch.