Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina: Zeit, Künstler und wie man zuschauen kann

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina gehen zu Ende: Sonntag, der 22. Februar, ist leider der letzte Tag des Wettbewerbs. Es gibt immer noch großartige Spiele, darunter den Vier-Mann-Bob, das Frauen-Curlingfinale, den klassischen Massenlauf der Frauen 50 km und das Herren-Eishockeyfinale vor der großen Abschlussfeier in der Olympischen Arena Verona.

Während der zweieinhalbstündigen Veranstaltung nehmen alle Athleten an einer Parade teil, bei der die Flaggen aller teilnehmenden Delegationen tragen. Einer der Schlüsselmomente wird die Übergabe des Staffelstabs an die französischen Alpen 2030 sein, für die nächsten Olympischen Winterspiele in vier Jahren.

Neben der traditionellen Parade wird es eine Reihe musikalischer Aufführungen geben, darunter:



Achille Lauro



Benedetta Porcaroli



Gabry Ponte



Zeit und wie kann man die Olympischen Winterspiele 2026 am Sonntag verfolgen?

Die Abschlusszeremonie der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina beginnt am Sonntag, den 22. Februar um 20:30 Uhr MEZ, 19:30 Uhr GMT.

Sie können die Abschlussfeier der Olympischen Spiele in den meisten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas verfolgen. Dazu gehören France TV, ZDF in Deutschland, NOS in den Niederlanden, BBC Sport im Vereinigten Königreich, TVE in Spanien... Ebenso wie Eurosport, das im HBO Max-Abonnement ohne zusätzliche Kosten enthalten ist.

