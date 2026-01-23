Abschließender Eindruck – Crisol: Theatre of Idols findet seine Stärke in der Überlieferung von Tormentosa

HQ

Für uns bei Gamereactor hat die Entwicklungsgeschichte von Crisol: Theatre of Idols und seiner bevorstehenden Veröffentlichung eine besondere Bedeutung, da wir erstmals 2023 auf die "Achterbahnfahrt der Spannung " aufmerksam wurden. Das Projekt, das nun von etwa 25 Personen in Madrid abgeschlossen wird, hatte sich gerade aus den Fängen der schwächelnden Embracer Group befreit, um einen neuen Publisher zu suchen, und kurz darauf wurde es stilvoll als Teil des Horrorkatalogs von Blumhouse Games präsentiert. Spulen wir vor bis heute, ein paar Tage nachdem wir die Büros besucht hatten, um eine Vorschauversion um das erste Drittel des Spiels auszuprobieren, und mit etwas mehr als zwei Wochen bis zur endgültigen Veröffentlichung. Es ist jetzt offiziell: Crisol: Theatre of Idols erscheint am 10. Februar 2026 für PC, PS5 und Xbox Series.

Zwischen der Präsentation der Davids (Mitbegründer Tornero und Carrasco) und dem Teil des Spiels, den ich danach gespielt habe, konnte ich mir in ein paar Tagen eine bessere Vorstellung davon verschaffen, was mich vom vollständigen Abenteuer erwartet.

Zunächst einmal, obwohl das Spiel immer mit Bioshock verglichen wurde, halte ich es für wichtig zu betonen, dass, obwohl die Atmosphäre und die Umgebungserzählung sofort an Irrational s Meisterwerk erinnern, die Erwartungen im Zaum gehalten werden sollten und es ein schwerwiegender Fehler wäre, dessen Größe oder Superkräfte zu erwarten. Crisol s aufwändige Hintergrundgeschichte, hauptsächlich von Tornero geschaffen, wird auf ähnliche Weise vermittelt, mit Dialogszenen und einer Vielzahl von Plakaten und Anspielungen im Setting. Ansonsten ist dies jedoch ein viel abgegrenzteres Projekt, eindeutig Indie-Charakter und Größe, das statt dem Spieler Spezialfähigkeiten auszustatten, eine sehr eigenartige Mechanik erfindet, um die Knappheit eines Survival-Horrors widerzuspiegeln.

Und genau das ist momentan am attraktivsten an Crisol in Bezug auf das Gameplay. Jedes Mal, wenn Gabriel Escudero, der Protagonist, eine Schusswaffe in die Hände bekommt, wird sie automatisch zu einer Blutwaffe. In unserer Demo, die unveröffentlicht und deutlich fortschrittlicher ist als die öffentlich zugängliche, konnte ich die Pistole, die Schrotflinte ausprobieren und ein Scharfschützengewehr bekommen, und alle verwandeln sich in Gabriels Händen. Von da an ist die Munition direkt mit der Lebensleiste verknüpft, sodass nicht nur das Schießen, sondern auch das Nachladen schwerwiegende Folgen haben kann. Letzteres hat mich völlig überrascht und ich bin ein paar Mal gegen schwachstufige Gegner gestorben, weil ich verwundbar leer war: Ich musste lernen, dass ich nicht wie in anderen FPS oft neu laden sollte.

"Und sie nannten es eine Mine!" Willkommen bei Industrias Hierro.

Um sowohl Gesundheit als auch Waffen nachzuladen, musst du also Blut in Form von Plasmarine Spritzen finden. Da Gegner dir Essenz geben, um deinen Charakter zu verbessern, oder Münzen (Silberbullen), die du am Fair ausgeben kannst, ist die einzige Alternative zum Fressen, das ebenfalls recht frisch ist, das Blut von Leichen zu absorbieren, egal ob es sich um andere Menschen oder um eines der Tiere handelt, die eine Mischung aus Farm- und mutierten Meeresbewohnern sind, die von den Künstlern erschaffen wurden.

Erwarte auch keine Action in Fülle, denn die Bewegung ist absichtlich langsam und schwer. Vielleicht zu sehr beim Zielen mit dem Controller, und obwohl ich die Empfindlichkeit um mehrere Stufen erhöht habe, hatte ich immer noch das Gefühl, dass es meinen Freunden mit Tastatur und Maus leichter fiel. Aber das gehört zum Erlebnis: Es ist kein Action-Shooter. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass es einen Button für schnelles Wenden gibt, wie es durch Resident Evil 4 populär gemacht wurde. Wenn du einer Gefahr frontal begegnest (z. B. einer Mine oder einem sehr hässlichen Monster), musst du auch verinnerlichen, dass es besser ist, schnell zu drehen und geradeaus zu laufen, anstatt zurückzuweichen. Eine weitere Zutat, um die Spannung zu erhöhen.

Schließlich kann man das Nahkampfmesser verwenden, um ankommende Angriffe abzuwehren oder zu parieren, wenn man es richtig timt, aber in meinem Spiel habe ich es hauptsächlich genutzt, um Gegner zu erledigen und Kugeln/Blut zu sparen. Wenn du denkst, dass sie dich weiter verfolgen und schlagen werden, selbst wenn sie enthauptet oder zerstückelt sind, ergibt das vollkommen Sinn.

Nehmen Sie das Blut in Leichen auf, ob Menschen oder Tiere.

Das Setting dieser Demo war eine Art Spukmine, Industrias Hierro. Ehrlich gesagt, nach der faszinierenden Präsentation des Studios und den saftigen Details, die sie uns über die Spielwelt von Crisol: Theatre of Idols gegeben haben, war dieser kalte Ort aus Regen, Ziegeln und Metall vielleicht nicht der beste Punkt, um die Fiktion zu präsentieren. Vielleicht haben sie es eher wegen des Leveldesigns gewählt, damit wir es leicht verstehen können.

Der Fortschritt in der Mine ist ziemlich linear, obwohl man einen langen Umweg machen muss, um eine Reihe einfacher Rätsel mit Ventilen zu lösen, die den Zugang blockieren (und Relikte oder Phiolen mit heiligem Blut sammeln). Währenddessen wirst du von verschiedenen Gegnertypen belästigt, von Engelchen, die um dich herumflattern, über eine Art wiederkehrende Boss bis hin zu den einfachsten, zombieähnlichen 'Puppen'.

Die Feinde in Crisol werden als Astilleros bezeichnet, alte polychrome Holzstatuen. "Sie sind weder Schaufensterpuppen noch Animatronics", präzisierte Tornero, und sie basieren auf Sammlungen von Figuren, die unter den Ruinen des Spanischen Bürgerkriegs gefunden wurden. Die Wahrheit ist, dass sie viel zur Persönlichkeit des Projekts beitragen. Der bisher furchteinflößendste, der Boss, der uns in der Demo heimgesucht hat, ist die inzwischenberüchtigte Dolores, "eine Jungfrau mit grotesken Wendungen", eine furchterregende Kombination aus Knochen, Metall und Porzellan, die im Spiel einen konkreteren Hintergrund haben wird. Ja, die Dame mit dem Porzellangesicht, die im Hauptbild die Hauptrolle spielt und uns so lange verfolgte, bis sie uns in die Luft hob und uns während der Demo in einem Versteckspiel küsste.

Auf meinem tödlichen Weg durch die Mine von Hermanos Hierro entdeckte ich dank der Erinnerungen der Arbeiter, die als verschwommene Gestalten vor mir erschienen, ein wenig mehr darüber, was auf der Insel Tormentosa geschieht. Was das Gameplay angeht, fand ich dieses spezielle Szenario nicht sehr interaktiv und die Hintergrundmusik ermüdend. Ich hätte mir auch etwas mehr Aufprall und Rückstoß bei den Blutwaffen gewünscht, die hingegen wunderbare Nachladeanimationen bieten (im Grunde muss Gabriel die Waffe 'pieksen', um eine Bluttransfusion durchzuführen).

Dolores bedeutet auf Spanisch "Schmerzen". Es sieht so aus, als würde sie dir etwas geben, während sie dich durch mehrere Abschnitte jagt.

Was ich meine ist, dass, ohne das gesamte Abenteuer gespielt zu haben und so sehr mich die Hauptwaffenmechaniken Gold und Blut (die auch eine rot-gelbe Anspielung auf die spanische Flagge sind) angezogen sind, das, was mir am meisten auffällt und mich momentan fesselt, die Lore von Crisol: Theatre of Idols ist. Seine verdrehte und satirische Art, 'Hispania' und seine Karwoche (hier Semana de Madera oder 'Holzwoche' genannt) darzustellen, unterscheidet sich von der gefeierten Vision von Blasphemous. Seine gegensätzlichen katholischen Interpretationen mit zwei gegensätzlichen Religionen (Sonne und Meer). Sein stoischer Protagonist brandmarkt andere als Ketzer und findet seinen eigenen Quijote/Virgil in Mediodía, einer Art weiblicher Stierkämpferin, die schon lange auf der Insel lebt.

Ich bin gespannt darauf, mehr zu sehen und zu lesen, mehr über die Figur der Plañidera (Frauen, die angeheuert wurden, um bei Totenwachen zu weinen), die Messe als Ort der Ruhe, Erholung und Verbesserungen zu besuchen oder zu entdecken, wie sie andere fantastische Tierfusionen wie den Ophio-Taurus oder das Seepferdchen (wörtlich ein Pferd) entworfen und die Kulissen von alltäglichen Straßen und Kathedralen der spanischen Geografie erschaffen haben.

Glücklicherweise werde ich in den kommenden Tagen mit der finalen Version für die Rezension von Crisol: Theatre of Idols alles darüber erfahren, und ich werde sehen, wie weit sowohl die Erzählung als auch das Gameplay gehen.