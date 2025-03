Abschließende Eindrücke mit Mandragora: Whispers of the Witch Tree - Eine Herausforderung selbst für die Hartgesottensten unter uns

HQ

Es hat lange gedauert, und sogar die Schöpfer selbst geben zu, dass es ein beschwerlicher Weg war, fast wie die eigene Reise deines Charakters zur Veröffentlichung von Mandragora: Whispers of the Witch Tree. Änderung des Namens, des Herausgeberwechsels, Änderung des Veröffentlichungszeitplans? Die Leute von Primal Game Studio hatten es nicht leicht auf dem Weg zum 17. April, einem Veröffentlichungsdatum, das jetzt in Feuer und Blut eingebrannt ist, aber bevor wir dorthin gelangen, hatten wir bereits Zugang zu einer frühen Version des Spiels, die viel umfangreicher und vollständiger ist als die, die wir vor fast zwei Jahren kannten.

In der Tat ist der Sprung dieses Mal ehrgeizig, und das zeigt sich von den ersten Augenblicken an. Mandragora bietet eine beeindruckende Pre-Launch-Demo von rund acht Stunden Spielzeit, in der wir vier der sechs Klassen erkunden können, die in der Veröffentlichung verfügbar sein werden. Und vor allem haben wir die wahre und weite Bedeutung des Wortes Geduld erforscht (oder wurden daran erinnert). Denn um in Mandragora voranzukommen und erfolgreich zu sein, brauchst du eine Dosis Geschick und Geduld, die du wahrscheinlich im letzten Souls oder Metroidvania-Actionspiel, das du gespielt hast, hinter dir gelassen hast. Mein Kumpel Ben erinnerte sich daran, als er 2023 spielte, dass die Geschichte und die Präsentation von Mandragora damals noch nicht ganz klar waren, aber jetzt ist alles ganz anders.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, sind wir Auserwählte, die die ehrenvolle Mission (oder vielleicht Bestrafung?) haben, eine gefährliche Hexe zu jagen, die unser Imperium bedroht. Im Alleingang und mit nichts als dem Nötigsten bewaffnet, machen wir uns auf die Suche nach unserem Feind und durchqueren Länder, die angeblich durch die Taten dieser Hexen verflucht sind. Die Erzählung ist jetzt viel interessanter zu verfolgen, und die Sprachausgabe ist wirklich gut. Es gibt viele Nebencharaktere und jeder hat seine eigene Stimme, die ihm etwas Hintergrund verleiht, obwohl er nur in ein oder zwei Szenen auftaucht. Außerdem wird alles in Echtzeit-Gesprächen präsentiert, so dass es keine filmischen Szenen gibt. Einfach, aber sicherlich viel leichter zu verstehen als ein Souls, bei dem Sie unzusammenhängende Teile zusammensetzen und dann Ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen müssen. Nein, Mandragora hat eine Geschichte, und wie die Entwickler uns gesagt haben, hat sie ein einzigartiges Ende, bevor der Abspann läuft.

Mandragora ist teils Soulslike und teils Side-Scrolling-Metroidvania, so dass man sich etwas Ähnliches wie ein Blasphemous Skelett vorstellen kann, aber mit einem viel klassischeren Fantasy-Look, fast cartoonartig. Die Modellierung der Charaktere und der Monster, denen du gegenüberstehst, ist sehr gut gelungen, und die Partikel in der Luft, die Nebel-, Licht- und Flammeneffekte tragen dazu bei, eine düstere Atmosphäre zu schaffen, ohne jedoch als dekadent wahrgenommen zu werden. Es ist eine kranke Welt, keine tote Welt, und die Vegetation und die Kreaturen, die sie bevölkern, spiegeln dies perfekt wider.

Um unsere Mission zu erfüllen, müssen wir uns mehr oder weniger frei durch eine Welt bewegen, die große Regionen und Nebengebiete miteinander verbindet, und uns unseren Weg durch Wälder, Höhlen und versteckte Pfade in den Wänden bahnen. Letzteres ist wichtig, denn die Entwickler haben eingeräumt, dass sie es mit den Geheimnissen vielleicht ein wenig übertrieben haben. "Passt auf die Wände auf", sagten sie, und wir können bestätigen, dass es in der Testversion viele davon gibt. Um diese Wege zu öffnen, schlage einfach mit einem Zauber oder einer Waffe gegen die Wand. Und die Belohnung ist fast immer die Mühe wert, ständig gegen die Wände zu rennen.

Das Kampfsystem hingegen ist kein Kinderspiel mehr. Das Kämpfen in Mandragora wird zu einer echten Herausforderung für diejenigen von uns, die nicht so an diese Echtzeit-ARPGs gewöhnt sind, und es geht mehr darum, ein paar Action-Steuerelemente mit präzisem Ausweichen oder Blocken zu nutzen, als um verrückte Tastenkombinationen und Kombos. Tatsächlich wird ein Großteil des Kampfes mit einer Treffertaste und einer Ausweichtaste zur richtigen Zeit gewonnen, aber jeder Feind hat sein eigenes Timing und das Rollen gibt dir nicht immer viele Iframes. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich viel länger gebraucht habe, als ich erwartet hatte, um die ersten vier Bosse in der Demo zu besiegen. Und dabei sind die geheimen noch nicht mitgezählt...

Kurz gesagt, Mandragora erweist sich als herausfordernde Überraschung, die Fans dieser Metroidvania-Souls sicherlich begeistern wird. Eines, dem Sie viele Stunden widmen werden (sie schätzen, dass ein normaler Durchlauf etwa 50 Stunden Spielzeit umfasst) und dessen Geschichte im Moment faszinierend genug erscheint, dass wir nicht aufgeben, nachdem wir achtmal gegen denselben Feind verloren haben. Zeit für ein Abenteuer.