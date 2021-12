Abschied von Spiritfarer nach 1 Million verkaufter Kopien

HQ

Thunder Lots Games beendet heute die Arbeiten an Spiritfarer. Das emotionale 2D-Abenteuer hat ein letztes Update mit zwei zusätzlichen Charakteren erhalten, mit denen unsere Heldin Stella auf einer neuen Insel Bekanntschaft macht. Jackie und Daria leben in einem verfallenen Krankenhaus, das wir für sie wieder fit machen müssen, ehe wir die Beiden ins Jenseits überführen. Neben der Renovierung steht eine weitere Plattforming-Herausforderung an.

Die vollständige und fertige Spielversion von Spiritfarer wird ab sofort "Farewell-Edition" genannt und Iam8bit verkauft physische Varianten davon. Eine abschließende Neuigkeit hat sich der Entwickler bis zum heutigen Tag aufgehoben, denn inzwischen sollen über 1 Million Exemplare des Spiels verkauft worden sein. In unserer Kritik verraten wir euch mehr Informationen über das Spiel.