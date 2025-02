Abschied von eShop-Rabatten: Nintendo beendet sein Gold Points-Programm

HQ

Eines der besten Dinge beim Ausprobieren des Nintendo Switch eShop war, dass man damit in die Nähe einer Fülle von Spielen kommen konnte, die früher ziemlich häufig in den Angeboten der Plattform rotierten, manchmal zu lächerlich niedrigen Preisen, und dort konnte man am besten seine Nintendo Gold Points investieren, um Spiele kostenlos zu erhalten. oder mit einem erheblichen Rabatt. Diese Goldpunkte erhielten Sie, indem Sie 5 % Ihrer Ausgaben für digitale Güter auf der Plattform zurückgaben oder indem Sie Spielkassetten auf Ihrem Nintendo-Account registrierten, und wurden in Ihrer digitalen Geldbörse gespeichert. Aber Nintendo hat beschlossen, diesem Service ein Ende zu setzen.

Ab dem 25. März werden für deine digitalen Einkäufe keine Goldpunkte mehr generiert. Sie können die bereits gesammelten Goldpunkte bis zu 12 Monate ab dem Datum, an dem Sie sie gesammelt haben, behalten. Goldpunkte können durch die Registrierung physischer Game Cards über das HOME-Menü eines Nintendo Switch-Systems verdient werden, sofern der Titel spätestens am 24. März 2025 veröffentlicht wurde. Wenn ein Titel nach diesem Datum veröffentlicht wurde, können keine Goldpunkte gesammelt werden.

Dies ist zweifellos eine schlechte Nachricht für alle Benutzer, sowohl für diejenigen, die Punkte gesammelt haben, um einen Nintendo Switch 2-Titel zu veröffentlichen, als auch für diejenigen, die das Gefühl haben, einen Kundenvorteil zu verlieren, wenn das Unternehmen keinen Ersatz erhält.

Haben Sie noch Goldpunkte, die Sie im eShop ausgeben können?