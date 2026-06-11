About Fishing verwandelt friedliches Angeln in leises Grauen

Wir spielen normalerweise Angelspiele, um uns zu entspannen. Wirf die Schnur aus, warte auf einen Biss und hol den Fisch ein. Die Atmosphäre ist friedlich. Ein Gefühl der Ruhe breitet sich aus. Aber das kommende Spiel About Fishing scheint eine andere Richtung einzuschlagen. Hier ist die Stimmung völlig anders. Ein unheimlicher, tatsächlich.

Das Spiel wird wie folgt beschrieben:

"About Fishing ist ein Angel-Mystery-Spiel, das den ruhigen, meditativen Rhythmus des Angelns mit der stillen Spannung der Entdeckung verbindet. Es schwankt zwischen Gelassenheit und Unbehagen, während jeder Haken dich näherbringt, das zu entdecken, was darunter liegt."

Es wurde während der PC Gaming Show vorgestellt, wo auch bekannt wurde, dass es eine Demo für alle gibt, die es sich ansehen möchten. Das Spiel wurde vom Water Museum entwickelt, und dessen Schöpfer Kevin sagt, er sei von Shenmue und Sega Bass Fishing inspiriert worden.

Das Spiel hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum, ist aber "bald erhältlich". Es wird für PC und PlayStation 5 erscheinen. Ein Trailer ist unten verfügbar.