Abonnenten vom Xbox Game Pass greifen ab morgen auch über PC auf EA-Play-Bibliothek zu

Im November letzten Jahres wurde EA Play in den Xbox Game Pass aufgenommen, was sowohl EA als auch Microsoft entsprechende Vorteile brachte (EAs Bibliothek wird genutzt, Microsofts Abo hat mehr Zugkraft). Auf dem PC können wir das Angebot aktuell noch nicht nutzen, ab morgen wird sich das allerdings ändern.

Microsoft schreibt auf Xbox Wire, dass die Zusammenlegung der beiden Online-Dienste auf dem Computer ab dem 18. März um 22:00 Uhr abgeschlossen sein wird. Im Gegensatz zu Konsolenspielern benötigen Abonnenten auf dem PC nicht die teurere Ultimate-Mitgliedschaftsoption des Xbox-Game-Passes, um darüber auf die Bibliothek von EA zuzugreifen.

Wenn ihr den EA-Launcher bereits nutzt, müsst ihr die Konnektivität zu Microsoft allerdings selbstständig einrichten. In einem neuen Video und alternativ im Blog findet ihr entsprechende Anleitungen, um Zugriff auf Games, wie Star Wars: Squadrons, Madden NFL 21 und NHL 21, und knapp 100 weitere Titel zu erhalten. Welche Spiele Abonnenten in den kommenden zwei Wochen sonst noch bekommen, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.