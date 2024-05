Abigail beißt sich morgen in eine Heimveröffentlichung

HQ

Abigail schließt sich Ghostbusters: Frozen Empire an, um noch in dieser Woche eine Heimveröffentlichung zu erhalten. Der Vampir-Horror wird morgen (7. Mai) als Premium-VOD verfügbar sein und 24,99 $ in der Anschaffung und 19,99 $ in der Miete kosten.

Der Film, der erst vor wenigen Wochen, am 19. April, in die Kinos kam, spielte weltweit 34,7 Millionen US-Dollar ein, was nur knapp über dem Produktionsbudget von 28 Millionen US-Dollar liegt. Kritisch Abigail schnitt besser ab und hält derzeit eine Bewertung von 84 % auf Rotten Tomatoes.

In der Inhaltsangabe des Films heißt es: "Nachdem eine Gruppe von Möchtegern-Kriminellen die 12-jährige Ballerina-Tochter einer mächtigen Unterweltfigur entführt hat, müssen sie das Mädchen nur noch über Nacht beobachten, um ein Lösegeld von 50 Millionen Dollar zu erhalten. In einer abgelegenen Villa beginnen die Entführer einer nach dem anderen zu schwinden, und sie entdecken zu ihrem wachsenden Entsetzen, dass sie ohne ein normales kleines Mädchen darin eingesperrt sind."