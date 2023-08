Abhilfe: Alan Wake 2 war das am schwierigsten zu entwickelnde Spiel

HQ

Wenn man sich große Produktionen wie Starfield und Grand Theft Auto VI ansieht, sitzen Hunderte von Entwicklern, Ingenieuren, Designern, Toningenieuren und Projektmanagern seit Jahren in einem Entwicklungsteam. Etwas anders sieht es bei der finnischen Firma Remedy aus, die Ende Oktober Alan Wake 2 veröffentlicht.

Thomas Puha, Head of Communications von Remedy, sagte via X, dass das Entwicklerteam für Alan Wake 2 nur aus 130 Leuten besteht, was im Vergleich zu anderen großen Spielen sehr wenig ist, und dass sie seit vier Jahren an dem Projekt arbeiten.

Er sagte auch, dass es für sie am schwierigsten zu entwickeln war, da das Team mit einer Pandemie zu kämpfen hatte, was die Spieleentwicklung für alle - einschließlich Remedy - besonders herausfordernd machte:

"Ich möchte auch sagen, dass wir dieses Spiel irgendwie mit etwa 130 Leuten im Durchschnitt für etwa 4 Jahre Entwicklungszeit (Entwicklungszeit ist ein sehr dehnbarer Begriff) für das Qualitätsniveau, das wir erreicht haben, für das Qualitätsniveau, das wir erreicht haben, unglaublich sind. Wir sind sehr, sehr weit von 1st Partys oder anderen großen Studioressourcen entfernt.

Außerdem ist dies bei weitem das schwierigste Spiel, das ich in meinen 8 Jahren bei Remedy geschafft habe. Covid, Remedy durchläuft seine größte Transformation in seiner 28-jährigen Geschichte, die seine eigenen Herausforderungen (wie viele andere Entwickler) und viele Höhen und Tiefen mit sich bringt. So ist das Leben. Irgendwie schaffen wir das."

Alan Wake 2 wird eines der technisch kompetentesten Spiele sein, die in diesem Jahr veröffentlicht werden, zumindest für den PC, da es über vollständige Pfadverfolgung und DLSS 3.5-Unterstützung verfügen wird, was auf PCs mit den richtigen Spezifikationen eine hervorragende visuelle Qualität bieten sollte.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.