Abgedrehter Launch-Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht

Am vergangenem Dienstag wurde Yakuza: Like a Dragon, als eines der Spiele-Highlights für die Xbox Series S und X veröffentlicht. Zu den anderen Highlights zählen Titel wie Assassin's Creed Valhalla, Bright Memory, The Falconeer und Gears Tactics.

Wir haben unsere eigene Meinung bereits in der Kritik geäußert, doch vor allem solltet ihr euch den absolut abgedrehten Launch-Trailer anschauen. Dieser gibt euch einen guten Einblick dazu, was euch in diesem sehr (wirklich sehr) japanischen Mafia-Simulator erwartet. Überzeugt euch selbst und schaut euch das Video unten an.

Yakuza: Like a Dragon ist ab sofort auf dem PC, der Playstation 4, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Im März 2021 erscheint das Spiel auch für die Playstation 5.