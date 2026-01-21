Attentäter des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, falls das Japan erschüttern sollte.

HQ

Ein japanisches Gericht verurteilte am Mittwoch Tetsuya Yamagami zu lebenslanger Haft wegen der Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe, womit ein rechtlicher Abschluss eines Falls war, der das Land erschütterte und durch das politische System hallte. Abe, Japans dienstältester Führer, wurde im Juli 2022 erschossen, als er eine Wahlkampfrede in der westlichen Stadt Nara hielt.

Yamagami, 45, gab zu, Abe mit einer selbstgebauten Waffe getötet zu haben, und bestritt seine Schuld während des Prozesses nicht. Die Staatsanwälte hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert und den Angriff als beispielloses Verbrechen im Nachkriegsjapan bezeichnet, während die Verteidigung eine geringere Haftstrafe von bis zu 20 Jahren forderte und sich auf persönliche Not und familiäre Traumata im Zusammenhang mit der Vereinigungskirche berief.

Nara, Japan – 9. Juli 2022: Japaner steht im Regen und betet am Ort von Shinzo Abes Tod // Shutterstock

Bei der Urteilsverkündung bezeichnete Richter Shinichi Tanaka die Schießerei als "abscheulich" und sagte, das Abfeuern einer Waffe in eine Menschenmenge sei "äußerst gefährlich und böswillig", so der öffentlich-rechtliche Sender NHK. Yamagamis Anwälte sagten, sie würden sich mit ihm beraten, ob sie Berufung einlegen sollten.

Obwohl Abe zum Zeitpunkt seines Todes nicht mehr Premierminister war, blieb er eine dominierende Kraft innerhalb der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Seine Tötung schuf ein Machtvakuum, das zu wiederholten Führungskämpfen führte und die Kontrolle der Partei über die Regierung schwächte, obwohl Abes ehemalige Schülerin Sanae Takaichi nun sowohl die LDP als auch das Land führte.

Der Fall führte auch zu erneuter Prüfung der Verbindungen zwischen der LDP und der Vereinigungskirche, nachdem Yamagami erklärt hatte, er habe Abe wegen der Verbindungen des ehemaligen Führers zu der Kirche verbundenen Gruppen ins Visier genommen. Nachfolgende Untersuchungen zeigten weitreichende Verbindungen zwischen Abgeordneten und der Organisation, was das öffentliche Vertrauen in eine Partei weiter beschädigte, die Japan während des Großteils der Nachkriegszeit regiert hat.