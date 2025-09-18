ABC zieht "Jimmy Kimmel Live" wegen Charlie Kirks Äußerungen zurück

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass ABC "Jimmy Kimmel Live" auf unbestimmte Zeit aus dem Programm genommen hat, nachdem der Moderator Äußerungen über den konservativen Aktivisten Charlie Kirk gemacht hat. Die Entscheidung folgt dem Druck der FCC und lokaler Tochtergesellschaften, die über den Inhalt besorgt sind, wobei Trump den Schritt lobte. Unterdessen kritisierten Demokraten und Befürworter der Meinungsfreiheit die Aktion und nannten sie eine Bedrohung der Meinungsäußerung, da die Aussetzung zu einem wachsenden Trend beiträgt, dass Medienpersönlichkeiten wegen Kommentaren zu sensiblen politischen Ereignissen mit Konsequenzen konfrontiert werden, was die Spannung zwischen Unterhaltung, Politik und Regulierungsaufsicht unterstreicht. Was denken Sie über die Situation? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!