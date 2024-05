Abbrechen The Garfield Movie, Chris Pratt mag keine Lasagne

HQ

Wie schon bei der Ankündigung als Mario-Stimme für The Super Mario Bros. Movie gab es eine kleine Gegenreaktion, als bekannt wurde, dass Chris Pratt die Stimme von Garfield sein würde. Es schien nicht so, als würde Pratt etwas anderes als seine normale Stimme für die Rolle tun, und so waren die Fans nicht gerade sehr erfreut.

Es scheint, als wäre Pratt der falsche Mann für die Rolle gewesen, umso mehr, denn in einem Interview mit Comicbook.com verriet er, dass er nicht einmal Lasagne, Garfields Lieblingsessen, mag. "Nein. Tatsächlich mag ich Lasagne nicht, ich denke, sie ist irgendwie überbewertet", sagte er. "Ich mag das Gemüse nicht, das sie dort verstecken. Dann sind die langen flachen Nudeln und dann der kleine Weißkäse kalt und es gibt nicht genug Soße. Ich bin kein Fan."

Es scheint, als hätte Pratt noch nie eine gute Lasagne gegessen. Auf jeden Fall ist er am Ende des Tages ein Schauspieler. Sein Job ist es, Dinge vorzutäuschen, und so kann er sicherlich den ganzen Tag so tun, als würde er Lasagne lieben.