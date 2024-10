Abarth enthüllt sein bisher leistungsstärkstes Auto

HQ

Abarth ist bestrebt, die Art und Weise, wie wir seine ikonischen und recht stadtfreundlichen Autos sehen, neu zu definieren. Der Autohersteller hat ein neues Modell vorgestellt, das auf seiner sportlichen BEV-Plattform aufbaut und als "der leistungsstärkste Abarth" aller Zeiten bezeichnet wird, da er von einem bis zu 280 PS starken und 207 kW starken E-Motor angetrieben wird.

Der Abarth 600e, wie er genannt wird, ist ein Auto, das auf den härtesten Rennstrecken der Welt gebaut und getestet wurde, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen, während es gleichzeitig einen auf dem Formel-E-Prüfstand entwickelten Motor, das mechanische Torsen-Sperrdifferenzial von JTEKT, Sportbremsen, vom Rennsport abgeleitete Reifen und ein Batteriekühlsystem hat, das eine Verbesserung der Leistung verspricht. Was bedeutet das alles in Bezug auf die Performance? Der Abarth 600e wird in der Lage sein, eine Höchstgeschwindigkeit von 124 mph und eine Beschleunigung von 0-62 von 5,9 Sekunden zu erreichen.

Der Abarth 600e wird in zwei Varianten erhältlich sein. Das erste ist das Basismodell mit einem 240 PS/175 kW-Motor, und das zweite ist eine limitierte Scorpionissima-Version mit dem verbesserten 280 PS/207 kW-Motor. Bei letzterem Modell werden nur 1.949 Modelle hergestellt.

Abarth hat auch bekannt gegeben, dass der 600e bei 36.975 £ beginnen wird und dass Bestellungen ab Mitte November entgegengenommen werden.

