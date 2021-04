Abandoned verspricht realistischen Survival Horror für die PS5

Knapp einen Monat vor dem geplanten Release von Resident Evil Village erreichte uns die Ankündigung eines weiteren Survival-Horror-Titels, den Genre-Fans im Auge behalten sollten. Das Playstation-5-exklusive Abandoned wird von holländischen Studio Blue Box Game Studios entwickelt und soll diesen Herbst erscheinen. Die Macher*innen legen laut eigener Aussage großen Wert auf realistische Spielmechaniken und eine glaubwürdige Optik.

Als Jason Longfield wachen wir in einem mysteriösen Wald auf und wissen nicht, wie wir an diesem Ort gelandet sind. Wie sich herausstellt, wurde Jason gekidnappt und aus "einem finsteren Zweck" an diesen Ort gebracht. Die Entwickler*innen betonen jedoch, dass "finsterer Zweck" nicht unbedingt auf übernatürliche Elemente hindeuten muss, da sich der zuvor beschriebene Realismus-Ansatz auf viele Spielelemente beziehen soll. Exemplarisch fängt unsere Hand an zu zittern, wenn unser Puls hoch ist und das Abfeuern von Schusswaffen soll nicht übertrieben schnell funktionieren. Da Munition ein kostbares Gut darstellt, sollen wir gut darauf achten, wann wir sie einsetzen.

Da es sich bei Abandoned um einen Exklusivtitel für die PS5 handelt, dürfen wir gespannt sein, inwiefern die Vorteile des DualSense-Controllers und das 3D-Audio-System der Konsole ausgereizt werden. Vielleicht dürfen wir uns ja auf einen Überraschungshit freuen.

Hier geht es zum Ankündigungs-Teaser: