Abandoned: Entwickler wollen im ersten Quartal 2022 erste In-Engine-Eindrücke zeigen

Vor einigen Monaten wurde im Internet diskutiert, ob sich hinter einem Spiel namens Abandoned womöglich das nächste Projekt des japanischen Entwicklers Hideo Kojima verbergen könnte. Die Ankündigung von Blue Box Game Studios' Horrorspiel lief nicht gut und deshalb verlor das unerfahrene Team schnell die Kontrolle über die Berichterstattung. Am Heiligabend lässt das Indie-Studio dieses turbulente Jahr Revue passieren und wirft dabei gleichzeitig einen Blick nach vorne.

Das Studio gibt an, nach der „Ankündigung des Teasers" im April „das gesamte Spiel", an dem sie eigenen Aussagen zufolge „seit 2017" arbeiten, „komplett überarbeitet" zu haben. Dennoch verstehen die Entwickler diese Herausforderungen als „Lernerfahrung", mit der sie in die Zukunft blicken. Einen Kommentar zum Stand der Entwicklung gibt es nicht, doch Blue Box Game Studios schreibt in einem Artikel, dass die „Ankündigung des Spiels hinter der nächsten Ecke" auf uns wartet. Das Team erwähnt nachfolgend noch einen „Prolog", der „näherrückt" - sie verraten uns aber nicht, was sich dahinter verbirgt.

Konkreter werden sie beim Thema „Realtime Experience App", die bereits verfügbar ist, aber noch nichts zum ersten Projekt des Studios verrät. Die Entwickler behaupten mit Bezug auf Daten von Sony, dass über drei Millionen Nutzer im vergangenen Jahr die Anwendung heruntergeladen haben sollen. Die App werde im ersten Quartal 2022 mit einer „Tech-Demo" aktualisiert, die Spielern die technische Präsentation von Abandoned aufzeigt. Die Engine-Demonstration zeigt Spielgrafik in Echtzeit und haptisches Feedback des Dualsense-Controllers. Nähere Details gibt es momentan nicht.