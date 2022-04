Abandoned: Chefentwickler bestätigt, dass es Gespräche zwischen Blue Box Game Studios und Konami gab

HQ

Abandoned ist ein wirklich merkwürdiger Fall, der einfach nicht enden mag. Blue Box Game Studios hat vor ein paar Tagen den eigenen Social-Media-Auftritt überarbeitet und alte Beiträge gelöscht, vermutlich weil die getätigten Aussagen nicht mehr mit der aktuellen Vision des Entwicklers übereinstimmen. Das wiederum hat Gerüchte über einen möglichen Abbruch der Entwicklungsarbeiten laut werden lassen, die das Studio schnell dementierte.

Daraufhin ist es dem Journalisten Colin Moriarty gelungen, den Chefentwickler Hasan Kahraman von Blue Box Game Studios einige Fragen zu seinem mysteriösen Projekt zu stellen. Im Podcast "Sacred Symbols+" sollte geklärt werden, woher das Kapital für die Entwicklung der PS5-Anwendung kommt, welche Verbindungen Blue Box Game Studios zu Sony und Konami hat und warum es bei diesem so Projekt viele Auffälligkeiten gibt.

Obwohl Kahraman über eine Stunde lang spricht, gelingt es ihm nicht, auch nur eine einzige Frage zu beantworten. Der Mann schweift immer wieder vom eigentlichen Thema ab, spricht über Projekte, die anscheinend niemals irgendjemand gesehen hat, und er verbirgt Antworten hinter Geheimhaltungsverträgen, die angeblich mit externen Parteien geschlossen worden. Trotz mehrmaliger Nachfrage des Interviewers sind wir am Ende des Interviews genauso schlau wie am Anfang.

Kahraman stellte klar, dass die Situation außer Kontrolle geraten ist, nachdem die Menschen begonnen haben, Abandoned mit Silent Hill in Verbindung zu setzen. Daraufhin will er mit der japanischen Firma gesprochen haben, um Missverständnissen vorzubeugen, da Blue Box Game Studios eigenen Aussagen zufolge niemals mit dem geistigen Eigentum der Japaner in Verbindung gebracht werden wollte:

"Ich war gestresst, weil die Leute dachten, es wäre Silent Hill. Es ist so außer Kontrolle geraten und wir sind dieser kleine Entwickler, wir hatten nie ein großes Publikum, sind unerfahren. Ich habe Konami kontaktiert und gesagt: 'Hey, wisst ihr, das war nie meine Absicht', und sie waren wirklich [entspannt]."

Das Interview ist eine unfassbare Zeitverschwendung, allerdings trifft der Chefentwickler einige klare Aussagen. Der "Prolog" zu Abandoned soll etwa zwei Stunden lang sein und zu einem Preis von unter 40 US-Dollar erscheinen. Dieses Geld soll das eigentliche Spiel finanzieren, an dem bereits seit Jahren gearbeitet wird, ohne dass klar ist, woher das Geld dafür stammt. Wie viele Entwickler konkret an diesem Spiel arbeiten, ist nicht klar.

Vermutlich ist die ganze Aufregung unangebracht, denn im schlimmsten Fall spricht sich hier ein unerfahrener Entwickler um Kopf und Kragen.

