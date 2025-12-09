Abaddon der Verderber kommt, um die Party des Imperiums in einer neuen JoyToy-Figur zu stürmen

HQ

Wenn Sie es leid sind, all die "guten" Space Marine-Darstellungen in Warhammer 40.000s JoyToy-Kollaborationen zu sehen, dann suchen Sie nicht weiter, denn der große Daddy der Chaos Space Marines bekommt eine neue Figur, frisch aus den Tiefen des Warp.

Abaddon der Zerstörer, Warhammer 40.000s großer Bösewicht, wenn es einen gab, ist jetzt auf der JoyToy-Seite vorbestellt. Die Figur im Maßstab 1:18 ist 16,2 cm hoch, mit 26 Gelenkpunkten, austauschbaren Teilen und großer Detailgenauigkeit.

Abaddon wirkt bedrohlich, aber dieses Detail hat einen zusätzlichen Preis. Im Moment können Sie diese Plastik-Actionfigur für £126,99 bekommen, was mehr als doppelt so hoch ist wie für einige andere Space Marines der JoyToy-Reihe. Angesichts des detaillierten Detailniveaus zu Abaddon überrascht es uns jedoch nicht, dass die Kosten gestiegen sind.

