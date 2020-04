Ab morgen finanziert ihr Flottenträger in Elite: Dangerous auf dem PC

Frontier Developments wird am 7. April ein Feature im Weltraumspiel Elite: Dangerous starten, das sich Fans schon seit langer Zeit wünschen. Die sogenannten Fleet Carrier dürfen in der PC-Version des Titels ausprobiert werden, bevor sie im Juni dieses Jahres hoffentlich planmäßig veröffentlicht werden. Astronauten auf PS4 und Xbox One dürfen diese Funktion irgendwann im Mai ausprobieren, schreibt der Publisher.

Die wichtigsten Informationen hat uns das Studio letzte Woche in einem Stream mitgeteilt, denn als Kapitän eines solchen Schiffs müsst ihr viele Dinge beachten. Um ein Raumschiff überhaupt führen zu können, benötigt ihr 5 Milliarden Credits und anschließend zahlt ihr wöchentlich eine dicke Wartungssumme... Verschuldet ihr euch stark, nimmt euch das Spiel euer Spielzeug wieder weg.

Jeder Spieler darf nur einen Fleet Carrier besitzen, auf dem insgesamt 16 Landeplätze bereitstehen (für acht große, vier mittlere, vier kleine Schiffe). Wer an eurem Schiff anlegen darf, darf der entsprechende Besitzer entscheiden. Um mit dem Fleet Carrier durch den Weltraum zu springen, wird Tritium als Treibstoff benötigt, das es unter anderem in Asteroiden gibt.