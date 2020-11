Ab Donnerstag ist Animal Crossing: New Horizon im Weihnachtsstimmung

You're watching Werben

Am 19. November wird in Animal Crossing: New Horizons die Weihnachtssaison eröffnet. Unabhängig von eurer gewählten Hemisphäre plant Nintendo zwei kleine Überraschungen: Das Erntedankfest findet im Spiel am 26. November statt und wer an diesem Tag spielt, kann dem Chefkoch Franklin bei der Zubereitung von leckeren Herbstgerichten für eure fleißigen Inselbewohner helfen. Jingle, das Rentier mit der schwarzen Nase, besucht euer Inselparadies am Heiligabend, dem 24. Dezember. Ihr könnt mit ihm zusammen Geschenke an eure Bewohner verteilen, um ihnen eine kleine Freude zu machen.

Das Saison-Update wird am Donnerstag von einigen weiteren Extras begleitet, da uns Nintendo zum Beispiel endlich erlaubt, den Speicherstand von Animal Crossing: New Horizons zu übertragen. Wie genau das funktioniert, ist leider noch nicht klar. Bei Tom Nook könnt ihr nach der Installation der neuen Spieldaten zudem euren maximalen Stauraum in eurem Haus erweitern, falls ihr euch den Ausbau leisten könnt. Dann dürft ihr insgesamt 2400 Objekte lagern, vorher waren es maximal 1600.

Darüber hinaus gelangen mit dem kommenden Titel-Update weitere Anpassungsoptionen ins Spiel, für die ihr eure angesparten Nook-Meilen ausgeben könnt. Neun hippe Reaktionen zum Preis von 2700 Meilen und die sechs besten stylischen Frisuren für 1800 Punkte stehen nach der Installation am Automaten zum Kauf bereit. Damit könnt ihr nicht nur besonders hippe Posen hinlegen, sondern euch auch sportlich betätigen. Ende Januar wird die nächste In-Game-Saison in New Horizons starten.