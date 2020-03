Ab 17 Uhr: GR Live zeigt Call of Duty: Warzone

Erst gestern berichteten wir über die Enthüllung des F2P-Battle-Royale-Titels Call of Duty: Warzone. Doch damit nicht genug: Der neue Ableger von Activsions Shooter-Franchise geht bereits heute an den Start!

Käufer vom 2019 veröffentlichten Call of Duty: Modern Warfare dürfen bereits ab 16 Uhr auf die Server, andere Spieler müssen sich noch bis 20 Uhr gedulden.

Um optimal für unsere heutige Sendung von GR Live gewappnet zu sein, haben wir uns entschieden, etwas später als gewöhnlich mit dem Streaming zu beginnen.

Ab 17 Uhr (CET) könnt ihr das neue Call of Duty bei uns live in Aktion erleben und Dóri beim Spielen der PC-Version zusehen. Alles was ihr tun müsst: Ab 17 Uhr GR Live einschalten!