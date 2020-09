Ab 13. Oktober startet Second Extinction ins Early Access

Systemic Reaction teilte uns diese Woche mit, dass sich ihr kooperatives Left 4 Dead mit Dinos, einigen auch als Second Extinction bekannt, verzögert. Ursprünglich wollten sie das Game noch diesen Monat in die Early-Access-Phase eintauchen lassen, doch nach aktuellem Stand wird der Titel erst am 13. Oktober auf dem PC (Steam) verfügbar sein. Second Extinction startet mit einer überschaubaren Anzahl an Spielmodi und Karten, doch das Studio hat ambitionierte Pläne, um die Spieler virtuellen Dinos zum Fraß vorzuwerfen. Wenn ihr mit euren Freunden zusammenarbeiten wollt, um Dinosaurier abzuschießen, dann schaut euch ruhig mal den neuen Trailer an. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Second Extinction auch auf Xbox One und Xbox Series veröffentlicht.

