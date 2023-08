Aaron Taylor-Johnson kümmerte sich nicht um Blockbuster wie Avengers und Godzilla

HQ

Die Blockbuster überschlugen sich für den Schauspieler Aaron Taylor-Johnson, der in großen Filmen wie Kickass, Godzilla und Avengers: Age of Ultron auftrat, aber nicht viele weitere Auftritte in solchen Filmen hatte, bis er in der Comicverfilmung Kraven the Hunter gecastet wurde. Taylor-Johnson erklärte jedoch gegenüber Esquire, dass er sich nicht wirklich für diese Blockbuster interessiere, da er zu dieser Zeit seinen eigenen Kindern Vorrang vor dieser Art von Filmen einräumte:

"All diese Dinge standen für mich aneinander. [...] Aber ich habe mich nicht wirklich um sie gekümmert. Ich wollte unbedingt bei meinen Babys sein. Ich wollte ihnen nicht weggenommen werden. Ich kämpfte damit, wie das sein würde... Es war mir auch."

Jetzt, da der Schauspieler ein weiteres Comic-Projekt wie Kraven in Angriff nimmt, scheint sich die Einstellung jedoch etwas geändert zu haben, und er sagt, dass er es dieses Mal ernst nehmen wird:

"Ich meine, ganz ehrlich, ich dachte, ich wäre mit dieser Art von Filmen fertig. Du kannst nicht in diese Rolle schlüpfen, du kannst nicht in das schlüpfen, was dieses Franchise ist, mit einer verdammt halbherzigen Einstellung, mal sehen, wie es läuft. Man muss mental darauf vorbereitet sein, was damit einhergehen könnte. Ich denke, ich bin jetzt sicher in meinem Leben, weil ich weiß, dass ich glücklich bin, damit umzugehen."

Der Film, der von Regisseur J.C. Chandor als Tragödie bezeichnet wird, wird Ende August in die Kinos kommen.

Danke Comicbook.com