Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jodie Comer schließen sich 28 Years Later an

Als Jonas darüber schrieb, dass Sony endlich grünes Licht für 28 Years Later gibt, eine Fortsetzung von 28 Days Later und 28 Weeks Later, beendete er seinen Artikel, indem er seine Hoffnung teilte, den Film in ein paar Jahren zu sehen. Mein schwedischer Kollege muss vielleicht gar nicht so lange warten.

Denn der sehr zuverlässige Justin Kroll bei Deadline berichtet, dass Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes und Jodie Comer unterschrieben haben, um in 28 Years Later mitzuspielen. Ziemlich überraschende Entscheidungen, da die Vorgänger auf damals weniger bekannte Schauspieler setzten, aber ich beschwere mich nicht.

Eine weitere aufregende Sache an diesem Trio, das bereits unterschrieben hat, ist, dass es hoffentlich bedeutet, dass die Dreharbeiten bald beginnen können, wenn ihre Zeitpläne es zulassen. Es ist auch erwähnenswert, dass die ersten beiden Filme dieser neuen Trilogie hintereinander gedreht werden sollen, so dass Jonas vielleicht sogar den zweiten Film in ein paar Jahren zu sehen bekommt, wenn alles glatt läuft.