Aaron Taylor-Johnson kämpft28 Years Later im Trailer mit Pfeil und Bogen gegen Zombies

Jahrzehnte nach den Ereignissen von 28 Days Later haben Sie vielleicht einige Vermutungen darüber, was mit der Menschheit passiert ist. Haben sie es geschafft, ein Heilmittel zu finden? Wurden sie alle einfach von den Zombies gefressen? Nun, nein und nein. Es scheint, als ob sich die Welt einfach weiter drehte, und diejenigen, die überlebt haben, leben heute in kleineren, isolierten Gemeinschaften.

Im Trailer sehen wir, wie Aaron Taylor-Johnson seinen Sohn (oder den wir für seinen Sohn halten) auf der Jagd nach Vorräten in die Wildnis führt. Natürlich sind Zombies immer noch eine Bedrohung in der Welt, und es dauert nicht lange, bis die beiden auf einige treffen.

Es gibt auch andere Überlebende, darunter Ralph Fiennes als einen Mann, der aussieht, als wäre er völlig verrückt geworden, und der mitten im Wald einen Haufen Schädel baut. Jodie Comer taucht in einem kurzen Moment auf, und es könnte sogar einen Cameo-Auftritt von Cillian Murphy als Zombie geben, wenn man genau genug hinsieht.

28 Years Later erscheint am 20. Juni 2025.