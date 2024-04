Aaron Taylor-Johnson ist es sichtlich leid, gefragt zu werden, ob er der nächste James Bond sein wird

HQ

Es ist immer noch eine der größten Fragen in der Filmwelt, über die wir auf eine Enthüllung warten. Es geht natürlich darum, wer die Rolle des James Bond übernehmen wird, wenn die Filmreihe neu gestartet wird, und der heißeste Name ist seit einiger Zeit Aaron Taylor-Johnson. Bevor offiziell enthüllt wird, wer der nächste 007 sein wird, muss der 33-jährige Schauspieler einige Male darauf angesprochen werden.

In einem kürzlichen Interview mit Associated Press wird Aaron gefragt, ob er es leid sei, nach Bond gefragt zu werden, und die Reaktion ist ein merklich müdes Seufzen und dann fragt er zurück: "Du hast es satt, diese Frage zu stellen?". Die Interviewerin antwortet, dass sie es wissen will, woraufhin beide kurz lachen, bevor Aaron mit einem "Okay, hab einen guten" davontrabt.

Den Clip könnt ihr euch hier ansehen.