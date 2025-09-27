Aaron Sorkin kehrt mit The Social Reckoning zurück

Der meisterhafte Aaron Sorkin steht erneut hinter der Kamera. Nach Jahren der Spekulationen und Vorbereitungen ist es nun offiziell: Das Soziale Netzwerk erhält eine Fortsetzung mit dem Titel The Social Reckoning. Die Weltpremiere ist für den 9. Oktober nächsten Jahres geplant, mit Jeremy Strong als Mark Zuckerberg, Mikey Madison als Whistleblowerin Frances Haugen und Jeremy Allen White als Journalist Jeff Horowitz.

Laut Sorkin wird The Social Reckoning als zweites Kapitel dienen und die wahre Geschichte erzählen, wie Haugen und Horowitz zusammengearbeitet haben, um die größten Geheimnisse von Facebook zu lüften. Der Film wird sich Berichten zufolge auf den Umgang des Unternehmens mit Desinformation konzentrieren, die Auswirkungen sozialer Medien auf jüngere Generationen und die Frage, wie Facebook gewalttätige und politische Ereignisse auf der ganzen Welt beeinflusst haben könnte.

Sorkin hat zuvor gesagt, dass er nur dann einen Nachfolger schreiben würde, wenn David Fincher wieder Regie führen würde – doch dieses Mal übernimmt Sorkin selbst die Regie. Die Fans hoffen nun, dass The Social Reckoning genauso fesselnd und intensiv sein wird wie The Social Network, auch ohne Finchers Beteiligung.

Freuen Sie sich auf The Social Reckoning ?