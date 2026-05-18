Aaron Rai wird der erste Engländer, der seit 1919 die PGA Championship gewinnt, der erste Nicht-Amerikaner seit 2015

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Aaron Rai war letztes Wochenende nicht einer der Favoriten, die PGA Championship zu gewinnen, aber der 31-jährige Golfer aus Staffordshire überraschte alle, als er der erste Engländer seit über einem Jahrhundert seit Jim Barnes 1919 wurde, der die PGA Championship gewann, und der erste Nicht-Amerikaner seit dem australischen Jason Day 2015. Er tat dies stilvoll und wurde zudem der erste Spieler in der Geschichte der PGA Championship, der in jeder Runde seine Punktzahl senkte.

Es war nicht einfach, denn am letzten Tag, dem Sonntag, waren 22 Spieler innerhalb von vier Schlägen an der Führung entfernt – ein neuer Rekord in der PGA Championship. Rai überholte zunächst den Deutschen Matti Schmid und verteidigte seine Führung, sodass er in der Schlussrunde mit -9 ins Ziel kam, vor Jon Rahm (6), der von LIV Golf zurückkehrte, und dem Amerikaner Alex Smalley. Rahm und Smalley wurden geteilt Zweiter, drei Punkte hinter Rai.

So erzielte Aaron Rai trotz Nackenverletzungen, die ihn daran hinderten, konstanter zu spielen, den größten Sieg seiner Karriere. "Es war eine frustrierende Saison, daher ist es für mich nicht meine kühnste Vorstellung, hier zu stehen", sagte er.