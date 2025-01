Aaron Pierre hat mit dem Training für seine Rolle als John Stewart begonnen

HQ

Das DCU scheint jetzt nicht mehr allzu weit weg zu sein. Später in diesem Jahr startet James Gunn mit Superman sein erstes Live-Action-Projekt in diesem neuen Universum, und im Jahr 2026 werden wir Supergirl: Woman of Tomorrow und die Lanterns -Serie sehen.

Aaron Pierre wird in dem Projekt John Stewart spielen, und er scheint sich der Rolle sehr verschrieben zu haben. Im Gespräch mit Virgin Radio UK verriet Pierre, dass er bereits mit seinem körperlichen Training begonnen hat und sich verschiedenen Formen der Forschung widmet.

Vom Lesen von Comics bis zum Anschauen von Zeichentrickserien sagte Pierre, dass er "sehr akribisch ist... Ich möchte wirklich nichts unversucht lassen."

Pierre wird uns keine Einführung in die Lanterns in James Gunns DCU geben, denn diese wird von Guy Gardener, gespielt von Nathan Fillion, kommen. Wenn man jedoch bedenkt, dass es sich um eine kleinere Rolle handelt, erwarten wir einen viel tieferen Einblick in die Rolle, die Green Lanterns spielen wird, wenn Pierre im Mittelpunkt steht.