Aaron Paul wird in Invincible nicht zurückkehren, um Powerplex zu sprechen

Es gibt viele Invincible Schurken, und während sich die Fans vielleicht auf das Debüt von Thragg in der nächsten Staffel freuen, kämpfte Mark in Staffel 3 gegen einige Schlüsselfiguren, darunter Powerplex, gespielt von niemand Geringerem als Aaron Paul.

Paul wird in zukünftigen Staffeln von Invincible jedoch nicht mehr in diese Rolle zurückkehren, wie er in einem kürzlichen Interview gegenüber Kinda Funny Games bestätigte. "Diese Serie, von der ich so ein Fan bin, ich liebe sie, aber sie war einfach viel zu anstrengend für meine Psyche... es war eine Haut, in der ich mich nicht wohlfühlte", sagte er.

Powerplex wird voraussichtlich in der Zukunft von Invincible zurückkehren, aber es liegt an jemand anderem, den Charakter zu spielen. Er zog sofort die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich, als er in Staffel 3 von Invincible auftauchte, da die Fans von seiner Kritik an Mark und seiner einfühlsamen Superschurken-Ursprungsgeschichte angezogen wurden. Pauls Darstellung hat auch einen großen Teil davon gemacht, dass Powerplex so interessant ist, wie er es war, aber wenn er nicht mehr in diese Rolle einsteigen will, ist es wahrscheinlich am besten, es jemand anderem übergehen zu lassen.