Aaron Paul stößt zu Fallout: Staffel 3

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Wie ihr wisst, ist das gefeierte Fallout: Season 2 noch nicht lange her, und wir wissen bereits, dass die Arbeit an Staffel 3 in vollem Gange ist. Und anscheinend ist der Drehbeginn nicht mehr allzu fern, denn neue Besetzungsmitglieder werden nun eingestellt.

Deadline berichtet, dass Emmy-Gewinner Aaron Paul für eine noch nicht näher genannte Rolle bestätigt wurde, was bedeutet, dass er sich auf ein Wiedersehen mit den ausführenden Produzenten Jonathan Nolan und Lisa Joy freuen kann, mit denen er zuvor an der TV-Serie Westworld gearbeitet hat.

Es wird auch berichtet, dass sowohl Annabel O'Hagan als auch Dave Register in der dritten Staffel größere Rollen haben werden als bisher, was angesichts der Entwicklung ihrer Handlungsstränge im Vault fast zu erwarten war.