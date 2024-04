Aaron Paul aus Breaking Bad könnte in Staffel 2 von Fallout mitspielen

HQ

Kürzlich berichteten wir, dass Fallout einige seiner größeren Momente für eine zweite Staffel aufhebt, um nicht gleich alles zu verraten, und es scheint, dass neben Deathclaws und Nuka auch Breaking Bad- und Westworld-Star Aaron Paul in der Serie auftauchen könnte.

Im Gespräch mit IGN verriet Showrunner Jonathan Nolan, dass Paul ein großer Fan der Spiele ist. "Aaron Paul war bei der Premiere dabei, ein Mensch, den ich so sehr liebe." sagte Nolan. "Und er war sehr höflich. Er war sehr begeistert von der Show. Es gab so etwas wie ein unausgesprochenes "Was ist los, Mann?" Aber wir haben von so vielen Leuten gehört, und es macht irgendwie Spaß zu sehen, wie die Fallout-Fans aus dem Wald kommen."

"Leute, die du schon lange kennst, und du merkst: 'Oh, du hast das schon die ganze Zeit gespielt.' Es hat also sehr viel Spaß gemacht."

Es wäre interessant zu sehen, wer sonst noch ein heimlicher Fan von Fallout war und wer sonst noch in die Spiele dieser Serie einsteigen könnte. Schon jetzt scheint Fallout ein großer Hit für Amazon gewesen zu sein, was Staffel 2 das Gefühl gibt, dass es eher eine Frage des Wann als des Ob ist, die wir sehen werden.